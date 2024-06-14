محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الأضحى

انتهت محافظة الجيزة من كافة التجهيزات والاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تواجد كامل للقوة البشرية والعاملين بأجهزة المرافق والعمل الميدانى لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل السريع مع أى أحداث طارئة.

الرقابة على الأسواق

في قطاع التموين قرر المحافظ إلغاء الإجازات لجميع المفتشين والمشرفين التموينين بمحافظة الجيزة وتنفيذ خطة لفرض الرقابة على الأسواق من خلال تشكيل لجان للمرور على المخابز والتأكد من إنتاجها لخبز مطابق للمواصفات و تمشيط الأسواق والتأكد من بيع المحال لسلع صالحة للاستهلاك وصرف البدالين التموينين للمقرارات المستحقة للمواطنين بالمواعيد المحددة وتداول مستودعات الأنابيب ومحطات تموين السيارات للأسطوانات والغاز والبنزين بالسعر الرسمى دون مغالاة وفحص الشكاوى وإزالة أسبابها من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية بمختلف إدارات التموين بالمحافظة.

طوارئ بالمستشفيات

وفي قطاع الصحة وجه محافظ الجيزة مديرية الشئون الصحية بضرورة تواجد الأطقم الطبية والتمريض طوال أيام العيد بالمستشفيات والوحدات الصحية لمواجهة أى أحداث طارئة وتقديم الرعاية اللازمة للمرضي.

وشهد قطاع الطب البيطري بمحافظة الجيزة إلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر بالإضافة إلي تعزيز المجازر بقوة من خلال الأطباء المتخصصين بالكشف عن اللحوم لضمان جودتها بالإضافة إلي تزويد المجازر بالأختام والمادة السرية وأدوات النظافة وإنهاء أعمال الصيانة اللازمة .

نظافة الحدائق العامة

وفيما يخص قطاع النظافة قرر المحافظ إلغاء الاجازات للعمال والسائقين والمشرفين فى قطاعات النظافة والحدائق والجراجات والورش والمحطات الوسيطة بالوراق والمريوطية وكرداسة وأوسيم ومجمع القمامة العمومى بشبرامنت ومناولة كرداسة ومناولة البراجيل وذلك لعدم تأثر مجهودات رفع المخلفات مع تحفيزهم ماديا لتفانيهم فى العمل بالإضافة الى متابعة اعمال شركات الجمع السكنى والنظافة للتأكد من قيامها بالأعمال على أكمل وجه دون تأثر .

ولفت المحافظ الى انه تم تكليف هيئة النظافة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى وتكثيف أعمال النظافة بمحيط المجازر المخصصة للذبح و تخصيص حمله مركزية بسعة 20 معدة نظافة لسرعه التعامل مع حالات الطوارئ.

طوارئ بشركة المياه

وفيما يخص قطاع مياه الشرب والصرف الصحى فقد أكد محافظ الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قد شكلت غرف طوارئ لمتابعة سير العمل بالمحطات وشبكات المياه والصرف الصحى لمتابعة الضغوط وتوفير الكميات اللازمة من مياه الشرب للمواطنين، بالإضافة إلى القيام بأعمال التطهير لمطابق الصرف الصحى ومحطات الرفع والمعالجة لمواجهة أى مشاكل تنتج عن زيادة استهلاك للمياه .

متابعات ميدانية طوال العيد

كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بإجراء متابعات ميدانية على مدار 24 ساعه خلال إجازة عيد الأضحى لرصد أى حالات بناء مخالف ومنع التعدي على الأراضي الزراعية والتعامل الحازم حيالها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والأجهزة الأمنية للتأكد من جودة وسلامة الأغذية واللحوم بمحلات الجزارة والمطاعم والأسواق والشوادر وثلاجات وأماكن عرض وحفظ المنتجات الغذائية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.