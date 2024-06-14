أستاذ طب وقائي: الحج يشهد أكبر تجمع بشري ولا تنتقل الأمراض

قال الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، إنّ الحج يشهد أكبر تجمع في التاريخ البشري بواقع 2.5 مليون شخص يوميا، ورغم ذلك لا تنتقل الأمراض بين الحجيج.

وأضاف "المر"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" عبر فضائية "إكسترا نيوز": "كان لي شرف المساهمة والإشراف على الحج من المدينة المنورة، وكنت أساهم في منظومة متكاملة، بداية من اختيار الحاج وحصوله على التوعية الصحية، كما توجد أسورة طبية ومراكز صحية".

وتابع أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي: "بالإضافة إلى دور الحملات التي تقوم بها الدولة المصرية بالنسبة للحجاج المصريين، وهناك اهتمام طبي وصحي وتنظيمي كبير، كما أن دور الفرد مهم للغاية".

وواصل الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي: "الحج المبرور هو الحج دون رفث ولا فسوق، وأتمنى أن يتحمل الأخوة في مكة بعضهم البعض، فالحج مشقة مستعذبة، وعلى الحاج أن يعلم أن الرحلة مباركة فيها مشقة وأن يتحملها نفسيا، وعدم الزحام لتقبيل الحجر الأسود مثلا حتى لا تحدث الإصابات والوفيات".