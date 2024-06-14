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الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سقطة جديدة لـ بايدن في بداية اجتماعات قمة مجموعة السبع.. فيديو

جو بايدن
جو بايدن
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وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في سقطة جديدة خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع في إيطاليا، وهو ما تداوله النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أدى بايدن التحية لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني "بشكل غريب" لدى وصوله إلى إيطاليا، فيما اضطرت الأخيرة إلى الإمساك به من الخلف لإعادته بعدما ابتعد عن المسؤولين المنتظرين لالتقاط الصور التذكارية في قمة السبع.

واجتمع الرئيس الأمريكي وغيره من زعماء العالم، أمس الخميس، لمشاهدة المظليين الذين نزلوا من السماء أثناء عرض أعلام الدول الحليفة - في عرض للوحدة والبراعة العسكرية.

وكان بعض الزعماء لا يزالون يصفقون، عندما بدأ بايدن في الابتعاد ببطء، في تلك اللحظة، استدارت ميلوني، وسارت نحو بايدن لإرشاده إلى اللقطة التي ستظهر جميع القادة معًا، ثم انضم بايدن والقادة الآخرون مرة أخرى لالتقاط الصورة مع المظليين.

 

https://x.com/vexwift/status/1801320108372939077
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