ads
الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حماس تطالب بموقف إسرائيلي واضح بشأن اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة

أسامة حمدان
أسامة حمدان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال القيادي في حماس أسامة حمدان، إن الحركة تحتاج موقفا إسرائيليا واضحا بقبول وقف إطلاق النار.

وأضاف القيادة في الحركة الإسلامية في تصريحات لـ "سي إن إن"، أنه على إسرائيل الانسحاب من غزة وترك الفلسطينيين يقررون مستقبلهم بأنفسهم، موضحا أنه إذا تصرفت واشنطن بإيجابية وليس فقط بعين إسرائيل فيمكن التوصل لاتفاق.

وتابع القيادي: "ليست لدينا أو لدى أحد أي فكرة حول عدد الأسرى الأحياء"، مشيرا إلى أن ما جرى في السابع من أكتوبر كان ردة فعل على الاحتلال الإسرائيلي قائلا: "ما جرى بعد السابع من أكتوبر من قتل وتدمير واحتلال أظهر الوجه الحقيقي لإسرائيل".

 

حماس أسامة حمدان وقف اطلاق النار إسرائيل