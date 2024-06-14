أوكرانيا: عدد قتلى الجيش الروسي يصل إلى 524 ألفا و60 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 524 ألفا و60 جنديا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن الجيش الروسي تكبد خلال الساعات الـ24 الماضية، 1250 جنديا ما بين قتيل وجريح.. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية "7 آلاف و936 دبابة و15 ألفا و234 من المركبات المدرعة و13 ألفا و818 من النظم المدفعية و1101 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و849 من أنظمة الدفاع الجوي و2286 من صواريخ كروز و359 طائرة مقاتلة و326 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 2310 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و18 ألفا و854 من المركبات وخزانات الوقود و11 ألفا و97 طائرة بدون طيار".