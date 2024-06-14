«المواشي كلها ماتت».. المعاينة الأولية لحريق الزرايب في البراجيل

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول نشوب حريق هائل بمنطقة الزرايب بأوسيم.

وانتقل فريق من جهات التحقيق لمكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة الأولية نشوب الحريق بعدد من الأخشاب مما ساعد على امتداد النيران للعشش، وأسفر الحريق عن نفوق جميع المواشي والخنازير المتواجدة بالعشش، بالإضافة إلى إصابة عدد من الأشخاص بحالات اختناق وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.

وكشفت التحقيقات أن غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، تلقت إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق هائل بمنطقة البراجيل.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة، بـ10 سيارات إطفاء وفرضت كردون أمني بمحيط النيران وتمت السيطرة عليها وإطفائها.