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الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تطلب التحريات حول حريق منطقة الزرايب في البراجيل

ارشيفيه
ارشيفيه
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تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول نشوب حريق هائل بمنطقة الزرايب بالبراجيل.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما استدعت عددا من شهود العيان لسؤالهم حول الواقعة وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق.

وشب حريق هائل، في منطقة الزرايب بمنطقة البراجيل بمحافظة الجيزة، وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على النيران وإخمادها.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق هائل بمنطقة البراجيل، وأنباء عن وقوع إصابات وحالات اختناق بسبب تصاعد الأدخنة بكثافة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة، بـ10 سيارات إطفاء وفرضت كردون أمني بمحيط النيران وتمت السيطرة عليها وإطفائها.

طلب التحريات حول حريق منطقة الزرايب