مد باب المشاركة في مسابقة التأليف بالمهرجان القومي للمسرح بدورته الـ17

قررت إدارة المهرجان القومي للمسرح المسرحي برئاسة الفنان محمد رياض، مد باب المشاركة لمسابقة "التأليف المسرحي" لتي تحمل اسم الكاتب الراحل الدكتور علاء عبدالعزيز، لمدة يومين، وحتى غدا السبت الموافق 15 يونيو الجاري، وذلك نظرا للإقبال الكبير على المسابقة.

وتتضمن شروط التقديم والمشاركة في المسابقة، أن التقديم مفتوح أمام كتاب المسرح المصريين من كل محافظات جمهورية مصر العربية، ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عاما، والمسابقة متاحة باللغتين العامية والفصحى، ويشترط أيضا أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يكون قد فاز في هذه المسابقة من قبل، وألا يكون النص المتقدم قد فاز بأي جائزة من أي جهة أو مسابقة بأي مهرجان.

هذا بالإضافة إلى أن لا يكون قد تم تقديم النص على المسرح بشكل احترافي وأن يكون تأليفاً أصيلا غير مأخوذ عن نص آخر أو مترجم، وألا يقل عدد صفحات النص المسرحي عن 20 صفحة مقاس (A4) منسوخة على الكمبيوتر، ويكون حجم النص (فونت 14)، كما يكتب المتسابق اسمه على النص المقدم، ولا يحق للمتقدم الاشتراك بأكثر من نص، وتستبعد الأعمال غير الملتزمة بشروط المسابقة، والتقديم سيكون "أون لاين" عبر الموقع الرسمي للمهرجان القومي لمسرح المصري.

تحمل الدورة السابعة عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري اسم سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، والتي ستقام خلال الفترة من 15 حتى 30 يوليو المقبل.