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الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

استطلاع رأي: الإسرائيليون يفضلون جانتس على نتنياهو كرئيس للوزراء

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
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أظهر استطلاع للرأي أن الإسرائيليين يفضلون بيني جانتس، زعيم حزب الوحدة الوطنية، كرئيس للوزراء، على بنيامين نتنياهو رئيس حزب ليكود، وذلك بعد انسحاب جانتس من حكومة الحرب.

وبحسب الاستطلاع الذي نشرت نتائجه صحيفة "معاريف" عبر موقعها الإلكتروني، والذي يأتي على خلفية إنقاذ إسرائيل أربعة من الرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة الأسبوع الماضي، حصل جانتس على تأييد 41% من المشاركين، مقابل 35% لنتنياهو.

ويظهر الاستطلاع تغيرا ضئيلا في وضع الكتل عموما، حيث أعطى 52 مقعدا لائتلاف نتنياهو الحاكم و58 للمعارضة.

ويعني هذا أنه إذا ما أجريت انتخابات اليوم، فلن تتمكن أي من الكتلتين من تشكيل ائتلاف دون دعم الأحزاب العربية.

وأجرت الاستطلاع مؤسسة بانيل فور آول، ويبلغ هامش الخطأ فيه 4,4%.

كان جانتس أعلن يوم الأحد الماضي انسحابه من حكومة الحرب التي تم تشكيلها في إسرائيل عقب الهجوم الذي شنته حركة حماس يوم 7 أكتوبر، بسبب خلافات في الرأي حول مستقبل قطاع غزة.


 

الإسرائيليين بيني جانتس الوحدة الوطنية بنيامين نتنياهو