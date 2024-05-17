السياحة العالمية: 260 قرية تقدمت لمسابقة الأفضل في 2024 والنتيجة نهاية العام

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للسياحة، عن تقدم أكثر من 260 قرية من نحو 60 دولة تمثل المناطق الخمس في العالم لنسخة 2024 من مسابقة أفضل القرى السياحية الريفية لعام 2024، مشيرة إلى أن هذا العدد من الطلبات يعد الأكبر على الإطلاق في الإصدارات الأربع الماضية.

وأضافت المنظمة في بيان لها، أنه جرى إغلاق باب التقديم للدورة الرابعة من أفضل القرى السياحية في 8 مايو، واستنادًا إلى نجاح الإصدارات السابقة، سوف تشجع مبادرة هذا العام مرة أخرى المجتمعات في جميع أنحاء العالم لتسخير قوة السياحة كمحرك للتنمية الريفية والرفاهية.

وجرت دعوة الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة للسياحة إلى تقديم ما يصل إلى ثماني قرى مرشحة من خلال إدارات السياحة الوطنية (NTAs). كما هو الحال في الإصدارات السابقة، سيجرى تقييم القرى من قبل مجلس استشاري خارجي مستقل في مجالات التقييم الجيدة:

الموارد الثقافية والطبيعية

تعزيز والحفاظ على الموارد الثقافية

الاستدامة الاقتصادية

الاستدامة الاجتماعية

الاستدامة البيئية

التنمية السياحية وتكامل سلسلة القيمة

الحوكمة وتحديد أولويات السياحة

البنية التحتية والاتصال

الصحة والسلامة والأمن

وأكدت المنظمة، أنه سيجرى الإعلان عن القرى المعترف بها كأفضل القرى السياحية وكذلك تلك التي جرى اختيارها للمشاركة في برنامج الترقية في الربع الأخير من العام.

وقال زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام للمنظمة: "منذ إطلاق الدعوة لتقديم الطلبات في يناير، استضاف برنامج السياحة من أجل التنمية الريفية التابع للأمم المتحدة للسياحة سلسلة من الجلسات عبر الإنترنت مع الدول الأعضاء، لتقديم رؤى حول عملية التقديم، واستقطبت هذه الجلسات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية 117 مشاركًا، مما سلط الضوء على الاهتمام والالتزام الواسع النطاق من جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المعنية بالسياحة بالنهوض بالسياحة من أجل التنمية الريفية".

وتابع: "وستستمر شبكة BTV، التي تضم حاليًا اتحادًا عالميًا يضم 186 عضوًا، في النمو. تضم الشبكة 129 قرية معترف بها كأفضل القرى السياحية و57 قرية تشارك بنشاط في برنامج الترقية تمثل 55 دولة. تعد هذه الشبكة التعاونية تجمعًا عالميًا فريدًا للمجتمعات المحلية وتعمل كمنصة لتبادل الخبرات وتنمية المعرفة وتعزيز الشراكات لدفع التنمية الريفية من خلال السياحة".

كانت مصر فازت بجائزتين عن عام 2023 لمقاصد السياحة الريفية عن مدينتي دهشور وسيوة.