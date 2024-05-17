تزامنًا مع عرضه بمهرجان كان.. إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم "رفعت عيني للسما"

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم “رفعت عيني للسما”، الفيديو الدعائي للفيلم، تزامنًا مع عرضه اليوم الجمعة، في المسابقة الرسمية لأسبوع النقاد بمهرجان كان في نسختها الـ63 المقرر اقامتها في الفترة ما بين 14 إلى 25 مايو 2024.

ويظهر في إعلان فيلم “رفعت عيني للسما”، 6 فتيات يمتلكن أحلاما تفوق حد السماء، تحلم ماجدة بالسفر إلى القاهرة لدراسة المسرح والعمل كممثلة، وتحلم هايدي بأن تكون راقصة باليه، بينما تحلم مونيكا بأن تكون مغنية مشهورة، ويتابع الإعلان هذه الأرواح المتفردة بينما يمر عليهن العمر وينتقلن من كونهن مراهقات إلى نساء صغيرات.

ويعتبر فيلم “رفعت عيني للسما”، أول فيلم تسجيلي مصري يشارك في هذه مسابقة كان منذ تأسيسها، بالإضافة إلى أنه العمل التسجيلي الوحيد المشارك في مسابقة أسبوع النقاد، ليكون واحداً من ضمن سبعة أفلام فقط تنافس على الجائزة الكبرى لأفضل فيلم، وجائزة لجنة التحكيم، وجائزة أفضل ممثل أو ممثلة، وجائزة أفضل سيناريو، وجائزة التوزيع.

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الفتيات اللاتي يقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، بشوارع قريتهن الصغيرة لتسليط الضوء علي القضايا التي تؤرقهن كالزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات، بينما يمتلكن أحلاما تفوق حد السماء.

واستضافت قرية البرشا في محافظة المنيا فريق عمل الفيلم على مدار العديد من الأعوام.

فيلم “رفعت عيني للسما” من بطولة فريق مسرح بانوراما برشا، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق، وإخراج ندي رياض وأيمن الأمير اللذين سبق لهما عرض فيلمهما الروائي القصير فخ بمهرجان كان في عام 2019، وحصل فيلمهما على تنويه خاص من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نفس العام.

كما عرض فيلمهما التسجيلي (نهايات سعيدة) عام 2016 بمهرجان أمستردام الدولي للأفلام التسجيلية، أحد أكبر وأهم مهرجانات الأفلام التسجيلية على مستوي العالم.