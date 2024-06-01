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الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تموين شمال سيناء يتابع أداء المخابز والمستودعات بعد رفع سعر الرغيف

تموين شمال سيناء
تموين شمال سيناء
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تابعت مديرية تموين شمال سيناء بكل أداراتها المعنية أداء المخابز التموينية والمستودعات عقب بدء العمل بالاسعار الجديدة لرغيف العيش المدعم وأجولة الدقيق المدعم وترأس  رأفت العبد مدير مديرية التميون بشمال سيناء لجان متابعة ومراقبة  يرافقه الاجهزه الرقابية بالمديرية وقوة من قسم مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بمدينة العريش وكذلك شركات المطاحن وتجار التموين لمتابعة أوجه الصرف والالتزام بالأسعار والاوزان تنفيذا للتوجيه الوزارى رقم 18 لسنة 2024 بشأن سعر بيع الخبز والدقيق وجارى المتابعه المستمرة

وتوالت في مدن شمال سيناء الاخي عملية  متابعة إنتاج الخبز وفقا للاوزان المقررة بعد زيادة تسعير رغيف الخبز الجديدة وجميع المخابز تعمل بكامل طاقتها.

وأهابت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء بالمواطنين أصحاب البطاقات التموينية الذين يقومون بصرف حصص الخبز من المخابز بأن سعر رغيف الخبز بدءا من ا يونيو 2024 أصبح 20 قرش للرغيف وحصة كل فرد فى البطاقه التموينية خمسة ارغفة وزن الرغيف 90 جرام وفى حالة عدم التزام المخابز بالسعر المعلن ووزن الرغيف على المواطنين التقدم الى الادارات التموينية او مديرية التموين بشكوى حيال ذلك .

 سعر جوال دقيق زنة 20 كجم هى 60 جنيها

كما تهيب المديريه بالمواطنين الذين يقومون بصرف حصصهم من الدقيق بأن سعر جوال دقيق زنة 20 كجم ابتداءا من 1 يونيو 2024 هى 60 جنيها للجوال الواحد وفى حالة قيام تجار التموين بالبيع ازيد من السعر المعلن على السادة المواطنين التقدم بشكوى بهذا الشأن الى الادارات التموينية او مديرية التموين الكائنة بجوار سنترال العريش.

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