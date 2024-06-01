انطلاق المرحلة الأولى من البرامج التدريبية للمعلمات بالبحيرة

السبت 01/يونيو/2024 - 02:50 م

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، برئاسة يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، عن إنطلاق المرحلة الأولى من البرامج التدريبية للمعلمات وموجهات رياض الأطفال بالمحافظة.

وتستهدف المرحلة الأولي تدريب 2886 معلمة وموجهة خلال الفترة من 28 وحتى 30 مايو الجاري، بواقع (2046) معلمة) (773) معلمات جدد) و67 موجهة، والجاري تدريبهن بعدد 16 إدارة تعليمية بعدد 32 قاعة مجهزة.

ويأتي ذلك في إطار خطه الدولة ووزارة التربية والتعليم لتطوير المنظومة التربوية والتعليمية للأطفال، وضمن الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع الشركاء والجهات المانحة ذات الصلة لتطوير مرحلة رياض الأطفال، وتحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

وشهد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم انطلاق أولى أيام البرنامج التدريبي والذي استهدف معلمات إدارة بندر دمنهور والمنفذ بقاعة مدرسة إسماعيل الحبروك الرسمية لغات ببندر بدمنهور.

وأشاد وكيل الوزارة، بأهمية البرنامج التدريبي الذي يستهدف معلمات وموجهات رياض الاطفال بهدف صقل مهارتهن وتزويدهن بأحدث الطرق التعليمية والتربوية لإعداد الطفل وتهيئته.

يذكر ان التدريب، يستهدف استراتيجيات التدريس التفاعلية، التدريس القائم على اللعب.

ويستهدف التدريب (جميع موجهات رياض الأطفال - جميع معلمات رياض الأطفال الجدد) كما يستكمل باقي العدد المستهدف بمعلمات رياض الأطفال من المدارس الأخرى المختلفة.

كما تم قبل بدء وإنطلاق التدريب إخطار السادة المستهدف تدريبهم بمواعيد وأماكن البرامج التدريبية.

التقديم لمرحلة رياض الأطفال 2024 والصف الأول الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم السبت 1 يونيو 2024، عن فتح باب تقديم رياض الاطفال وتقديم الصف الاول الابتدائي لعام 2024 / 2025 ، وذلك إلكترونيا على موقعها الرسمي على الانترنت.

ويستمر باب تقديم رياض الاطفال وتقديم الصف الاول الابتدائي لعام 2024 / 2025 مفتوحاً، من اليوم السبت الموافق 1/6/2024 وحتى الأحد الموافق 30/6/2024 على موقع وزارة التربية والتعليم.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، تفاصيل تقديم رياض الاطفال وتقديم الصف الاول الابتدائي لعام 2024 / 2025 ، مؤكدةً أن التقديم إلكتروني وذلك لتخفيف العبء على أولياء الأمور، واستعداداً للعام الدراسي الجديد (2024/2025).