إزالة مشاتل الأرز المخالفة بالغربية.. صور

السبت 01/يونيو/2024 - 02:50 م

اكد الدكتور خالد ابوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، بالتنيسق مع المهندسة امل حامد رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والرى بالغربيةبأنه تم تشكيل لجان تضم مندوبين من مديريات الزراعة و الري والوحدات المحلية والشرطة وذلك بناء على قرار الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية لحصر مساحات الارز المخالف لدورة الارز وذلك بالمرور على قرى ومراكز المحافظة، وذلك لوقف زراعة الأرز المخالف وإزالة جميع المشاتل المخالفة على مستوى المحافظة .

حيث تم إزالة مشاتل أرز مخالف بنواحى قرى مراكز قطور، وطنطا والسنطة وزفتى والمحلة وبسيون وكفر الزيات وسمنود وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في إطار تفعيل قرار وزير الموارد المائية والرى بشأن منع زراعة الأرز المخالف بمحافظة الغربية

وأضاف ابوشادى، أن الزراعة العشوائية لمحصول الأرز تؤثر بالسلب على زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة بالمحافظة مثل، القطن، والذرة، وفول الصويا وعباد الشمش والسمسم وأشار إلى أنه يتم المرور الدورى والمستمر لمواجهة زراعات الأرز المخالفة، والتطبيق الفورى للازالة وحصر اسماء المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية وتنفيذ غرامات تبديد المياه على المزارعين المخالفين، نظراً لأن محصول الأرز يعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه فى الموسم الصيفى بالمقارنة بالمحاصيل الصيفية الاخرى كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة تنعكس سلبا على انتاجية المحاصيل لصعوبة توفير المياه اللازمة خلال الصيف لجميع هذة المحاصيل مما يكون له اثر بالسلب على انتاجية هذة المحاصيل فيما فيها محصول الارز.

وأكد وكيل زراعة الغربيه أنه يتم عمل لجان متابعة من قبل الزراعة و الرى للمرور على الحقول لحصر المخالف وإزالة زراعات الأرز المخالفة في مهدها.

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