إدارة التجنيد والتعبئة تدفع بلجنة لإنهاء المواقف التجنيدية لذوى الهمم بالغربية ودمياط

دفعت إدارة التجنيد والتعبئة بالتعاون مع محافظتى دمياط والغربية لجان تجنيدية لإنهاء المواقف التجنيدية لكبار السن وذوى الهمم بالمحافظتين، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الرعاية والتيسيرات التجنيدية لأبناء الشعب المصرى خاصة لكبار السن وذوى الهمم.

وخلال مراسم تسليم شهادات المعاملة التجنيدية ألقى اللواء محمـد صبحى مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة كلمة أكد خلالها حرص الإدارة على مسايرة حركة التطوير الشاملة لقواتنا المسلحة والعمل على تطوير منظومة الآداء داخل المناطق التجنيدية بما يحقق السرعة والدقة فى تنفيذ المهام وتقديم الخدمات للمواطنين.



فيما ألقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط كلمة أعربت فيها عن تقديرها للجهود التى تبذلها القوات المسلحة لتقديم الرعاية الإجتماعية لذوى الهمم وتقديم التسهيلات التجنيدية لإنهاء مواقفهم التجنيدية، مشيرة إلى أن ملف ذوى الهمم يعد من أهم الملفات التى تولى إليها المحافظة اهتماما بالغاً.



وخلال الفعاليات التى أقيمت بالمركز الثقافى لمدينة طنطا ألقى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية كلمة أشار فيها إلى حرص المحافظة على التعاون مع القوات المسلحة لإنهاء المواقف التجنيدية لأبناء المحافظة من ذوى الهمم وذلك لكونهم جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع.



وتوافد أبناء محافظتى دمياط والغربية على اللجان التجنيدية لتوقيع إجراءات الكشف الطبى وإنهاء إجراءاتهم وتسلمهم شهادات المعاملة التجنيدية وقدموا عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة لما تقدمه من أوجه الرعاية والاهتمام.



حضر المراسم رئيس جامعة دمياط وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بمحافظة الغربية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظتين.

