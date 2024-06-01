بعد الحكم عليه.. ترحيل الفنان أحمد عبدالقوي تمهيدا لقضاء العقوبة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية القبض على الفنان أحمد جلال عبدالقوي نجم مسلسل حضرة المتهم أبي، لصدور حكم قضائي ضده بالحبس عام لحيازته مواد مخدرة بقصد التعاطي، وتم ترحيل المتهم إلي ديوان قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة.

الحبس عام لـ نجم مسلسل حضرة المتهم أبي

وكانت قد أصدرت محكمة شمال الجيزة حكماً بالحبس عام ضد الفنان أحمد جلال عبدالقوى نجم مسلسل حضرة المتهم أبي، لحيازته المخدرات بقصد التعاطي.

يذكر أنه تم القبض على نجم مسلسل حضرة المتهم أبي، بدائرة قسم شرطة العجوزة، فى شهر أغسطس من العام الماضي، اثناء حيازته مجموعة من مخدر الأفيون و الترامادول و المورفين.

وامرت النيابة بحبس المتهم كما امرت بتحويله للطب الشرعي واجراء تحليل لمعرفة مدى تعاطيه، وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أنه بمقارنة النتائج تبين أن البصمة الوراثية المستخلصة من التلوثات الدموية بحقنة بدون سن سرنجة بلاستيكية تطابقت مع البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من العينة المسحوبة من المتهم.

وتم احالته للمحكمة التى اصدرت قرارها السابق، وتم ضبط المتهم خلال مروره بكمين أمني بمحافظة الشرقية وتم ترحيله لديوان قسم شرطة العجوزة بالجيزة.