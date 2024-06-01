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الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بعد زيادة سعر رغيف المدعم.. انتظام العمل بمخابز البحر الأحمر

أحد مخابز البحر الأحمر
أحد مخابز البحر الأحمر
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أكدت مديرية التموين بالبحر الاحمر برئاسة شاذلى عايش وكيل وزارة التموين بالبحر الاحمر، اليوم السبت، انتظام جميع المخابز في صرف حصة كل المواطن من الخبز المدعم المستحقة على البطاقات التموينية بشكل طبيعي بالسعر الجديد مؤكدا على انه لا مساس بحصة وعدد الأرغفة المحدد لكل بطاقة.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت أن الفرد له 5 أرغفة على بطاقة الخبز، والرغيف سيكون تكلفته 20 قرشا بدلا من 5 قروش وبنفس الوزن 90 جراما، علما بأن تكلفة رغيف الخبز 1.25 قرش، كما أنه لا مساس بعدد المستفيدين والأفراد في البطاقة.

يشار إلى أن منظومة الخبز المدعم، لم يتم تحريكها منذ أكثر من 30 عاما، وتبلغ قيمة الدعم السنوي للخبز في مصر 120 مليار جنيه، والإنتاج اليومي يصل إلى 100 مليار رغيف.

يذكر أن منظومة الخبز المدعم يستفيد منها 71 مليون مواطن، مقيد على 21 مليون بطاقة تموينية ويحصل الفرد الواحد على 5 أرغفة في اليوم الواحد.

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