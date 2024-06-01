ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ 1,9 مليون جنيه

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (الإسكندرية ، كفر الشيخ) قيام عدة عناصر إجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها ، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم على النحو التالى:-

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية .. وبحوزته (عدد من الأقراص المخدرة).



ضبط (4 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة قلين بكفر الشيخ .. وبحوزتهم (12 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار).



هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,9 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.. فقد