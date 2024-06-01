محافظ الغربية يعتمد الخرائط والإحداثيات الخاصة بالكتل القريبة من الأحوزه العمرانية

اعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، خرائط الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع بنطاق المحافظة، وذلك لإرسالها لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لاتخاذ ما يلزم نحو العرض على مجلس الوزراء، وفقاً لما جاء في المادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء وذلك اعتمادا على خرائط التصوير الجوي الصادرة بتاريخ 15 أكتوبر 2023.

وذلك حتى يتمكن المواطنين للتقدم في التصالح في بعض مخالفات البناء في هذه الكتل طبقا للقانون 187 لسنه 2023 ولائحته التنفيذية.

وأكد رحمي تقديم كافة أوجه الدعم لمنظومة التصالح والإسراع في الخطوات بهدف التيسير على المواطنين وإنهاء كافة الملفات المتعلقة بالتصالح ، لافتا إلى أنه تنفيذا لنص المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون، تم تشكيل اللجان المختصة برئاسة المختصين بمديرية الزراعة والتخطيط العمراني لتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع،وتم مراعاة الشروط التالية في الكتل السكنية ان تكون قريبة من الاحوزه العمرانية المعتمدة ومأهولة بالسكان وتم توصيل المرافق لها ، مشيرا الى انه تم تكليفهم بإنهاء الخرائط بأسرع وقت وذلك لإرسالها لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأضاف محافظ الغربية أنه لا يألوا جهدا في اتخاذ أي إجراءات من شانها الإسراع في إنهاء ملفات التصالح وفقا لمواد القانون، وأن العمل يجرى على قدم وساق في كافة المراكز التكنولوجية على مدار اليوم منذ الساعة الـ 9 صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً يوميًا عدا الجمعة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء وشدد المحافظ على تكثيف التوعية للمواطنين بأهمية الإسراع في استكمال ملفات التصالح الخاصة بهم حرصا على مصالحهم.

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