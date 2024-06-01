«تكافؤ الفرص» تنظم 3 ندوات بفاقوس وحى ثان الزقازيق

قامت وحدات تكافؤ الفرص بمراكز المدن بنطاق محافظة الشرقية بتنفيذ 3 ندوات دينية وتوعوية وثقافية خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو الماضي استهدفت السيدات ، تناولت استغلال الوقت - كيفية الذبح السليم للأضحية - النفع العام فى ميزان الشرع الحنيف.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن للمرأة دور كبير في المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له ، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، مشدداً على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجاً للتوعية والرعاية.

من جانبها أوضحت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام أنه خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو الجاري قامت وحدات تكافؤ الفرص بتنظيم ثلاث ندوات حيث قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم ندوتين الأولى بعنوان " استغلال الوقت" ناقشت كيفية استغلال الوقت في أنشطة مفيدة في الأجازات وتعلم مهارات جديدة والإهتمام بالعبادة ، والندوة الثانية بعنوان " النفع العام فى ميزان الشرع الحنيف " تناولت ابراز سماحه الاسلام ووسطيته واعتداله والإهتمام بمراعاة مصالح العباد فى دنياهم واخراهم وجلب المصالح لهم ورفع المشاق عنهم وذلك بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس، و بالتنسيق مع وحدة السكان وإدارة الأوقاف بمركز فاقوس.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بحى ثان الزقازيق بتنظيم ندوة بعنوان (كيفية الذبح السليم للأضحية) تناولت انواع الأضاحي واعمارها وأنواع الاختام وكيفية الذبح السليم للأضحية وكيفية تخزين اللحوم كما تم الإشارة الي أماكن المجازر الحكومية المجانية طوال أيام عيد الأضحى المبارك وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطري.