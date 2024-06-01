ضبط جبنة رومي منتهية الصلاحية بحملة تموينية في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

حملات تموينية علي الأسواق في البحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب محمد عبد العال، مدير المديرية

رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ عدة حملة حملات بالتنسيق مع مباحث التموين وبمتابعة سمير البلكيمي، وكيل المديرية أسفرت بمركزى دمنهور وكفر الدوار عن ضبط 400 كيلو جبن رومى غير صالح للإستهلاك الآدمى و 500 كجم اسمنت مجهول المصدر بالإضافة لضبط 2 طن بويات منتهة الصلاحيه و محلين لبيعهم السجائر بأزيد من السعر الرسمي و 60 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

توريد 226 ألف طن قمح للشون والصوامع حتي الآن

وعلي جانب آخر، أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2024، ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية.

وأشارت نائب المحافظ، في بيان لها اليوم السبت، إلى أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولا بد من تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف على المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من انتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

كما أشارت نائب محافظ البحيرة إلى أن إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم لشون وصوامع المحافظة بلغ 226 ألف طن من محصول القمح لموسم حصاد 2024، من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ 290089 فدانا وذلك من خلال 37 مركز تجميع بالمحافظة.

ووجهت نائب محافظ البحيرة، بضرورة تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام نظراً لأهمية محصول القمح كمحصول استراتيجي هام.

كما أشار محمد عبدالعال، مدير مديرية التموين بالبحيرة، إلى أن أعمال التوريد بدأت منذ الاثنين 15 أبريل الماضى وتستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، وأكد أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكدًا على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.