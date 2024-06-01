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الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعرف على إجراءات التقدم للصفوف الأولى بالمراحل التعليمية للعام الدراسي الجديد بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
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اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الإجراءات والقواعد المنظمة للتقدم للصفوف الأولى من المراحل التعليمية المختلفة للعام الدراسي 2024/ 2025 وذلك حرصاً منه على مصلحة ابنائه الطلاب وللتيسير على أولياء الأمور ولحسن سير وانتظام العملية التعليمية.

أكد محافظ الشرقية أن العلم يمثل قاطرة التنمية والبناء والدعامة الأساسية لتطور المجتمعات وتقدمها، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بتطوير التعليم في جميع مراحله والعمل على تنمية قدرات ومهارات الطلاب وفتح مجالات جديدة لاكتساب العلم والمعرفة لإحداث التنمية المستدامة وبناء الوطن.

ومن جانبه أوضح المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم اعتماد قواعد القبول وإجراءات التقدم للصفوف الأولى بالمراحل التعليمية ( رياض الأطفال عربي ولغات – الصف الأول الإبتدائي – الصف الأول الثانوي – المدارس اليابانية – المدارس الدولية – التعليم الخاص – التربية الخاصة – مدارس اللغات – التعليم المجتمعي- مدارس المتفوقين ) وذلك للعام الدراسي 2024 / 2025 ويمكن الاطلاع على تلك الضوابط من خلال الملف المرفق إضغط هنا
http://www.sharkia.gov.eg/Documents/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%20%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A%202024-2025.pdf

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب الدولة تولي اهتماما كبيرا العلم والمعرفة المراحل التعليمية