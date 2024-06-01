نهائى دورى الأبطال.. تونى كروس يبحث عن رقم تاريخى فى ليلة الوداع

لم تكن مواجهة فريق ريال مدريد الإسبانى، لنظيره بوروسيا دورتموند الألمانى، هى نهاية الموسم للفريق الملكى فقط، بل أصبح نهاية المشوار للألمانى تونى كروس نجم قلعة "سانتياجو بيرنابيو" مع المستطيل الأخضر، بعد أن كتب اسمه فى سجلات تاريخ الفريق المدريدى.

وستكون مواجهة ريال مدريد الإسبانى، لنظيره بوروسيا دورتموند، فى نهائى دورى أبطال أوروبا، المباراة الأخيرة لكروس بقميص ريال مدريد، والتى يودع فيها المستطيل الأخضر بعد أن أعلن اعتزاله رسميًّا عالم كرة القدم بعد بطولة يورو 2024.

ويسعى تونى كروس لكتابة التاريخ فى آخر مواجهاته مع الساحرة المستديرة برفقة فريق ريال مدريد، التتويج باللقب السادس للـ"الشامبيونز ليج"، ومعادلة الرقم التاريخى للإسبانى باكو خينتو أكثر المتوجين ببطولة دورى أبطال أوروبا برصيد 6 ألقاب.

وانضم كروس لفريق ريال مدريد الإسبانى عام 2014، قادماً من بايرن ميونيخ الألمانى، بعد أن توج معه بـ 3 ألقاب دوري ألماني، و3 كأس ألمانيا، ومرة وحيدة كأس السوبر الألمانى، لقب دورى أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبى، وكأس العالم للأندية، وظفر بلقب كأس العالم 2014 مع منتخب "الماكينات الألمانى".

سجل تونى كروس مع ريال مدريد

وخاض كروس 463 مباراة برفقة ريال مدريد، حقق الفوز خلالها بـ 22 لقبا، منها 4 ألقاب دوري أبطال أوروبا، و 4 كأس السوبر الأوروبي، و5 كأس العالم للأندية، 4 دوري إسباني، ولقب وحيد فى كأس ملك إسبانيا، و 4 كأس سوبر إسبانى.

وودع لاعبو ريال مدريد وجماهير سانتياجو بيرنابيو، تونى كروس، عندما دخل الملعب عبر ممر شرفي من زملائه ولاعبي المنافس، فى المباراة الختامية للدورى الإسبانى أمام ريال بيتيس والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون هدف، ورفعت الجماهير لافتة عليها عبارة "شكرًا لك أيها الأسطورة".

وكشف كروس عن شعوره فى تلك اللحظة قائلاً: "إنه شعور مختلف، عندما تعرف أنها المباراة الأخيرة، أردت الاستمتاع بهذا اليوم الأخير، وقد فعلت ذلك خلال الدقائق الثمانين التي لعبتها، استمتعت باللعب هنا دائمًا، إنه أمر مميز، وسأفتقده كثيرًا".

وعن لحظة بكاء كروس، أثناء حفل الوداع، علق علها قائلاً: "حافظت على قوتي، لكن أطفالي قتلوني"، مشيرًا إلى أنهم لم يستطيعوا احتواء دموعهم من شدة التأثر، هذا فريق مميز للغاية.. بالإضافة إلى كونهم لاعبين جيدين، فإنهم أشخاص جيدون.. دائمًا ما أظهروا لي الاحترام الذي أعتقد أنني أستحقه، وشعرت بالراحة معهم".