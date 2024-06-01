الثانوية العامة 2024| وزير التعليم: لا تفاوض أو تساهل في منع الغش

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الثانوية العامة 2024، وضعها مختلف في الاجراءات.

وأشار الوزير، إلى أنه لا تفاوض في منع الغش خلال امتحانات الثانوية العامة 2024، ولن يتم التساهل في هذا الأمر مؤكدا أن تفتيش الطلاب يتم بشكل منضبط.

وتنطلق امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة 2024، بالمواد غير المضافة يوم 10 يونيو المقبل، فيما تبدأ الامتحانات الأساسية عقب اجازة عيد الأضحى يوم 22 من الشهر نفسه.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة البيانات الخاصة بطلاب شهادة الثانوية العامة 2024 (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان – المواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان)،الاسبوع الماضي، وبدأت المدارس تسليم بطاقات أرقام الجلوس للطلاب من الثلاثاء الماضي.

ويعقد وزير التعليم لقاءً مع الصحفيين للتحدث عن الخطط المستقبلية والثانوية العامة 2024.