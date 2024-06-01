محافظ الشرقية يتابع انتظام سير امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023/2024

تابع الدكتور ممدوح محافظ الشرقية مع المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم انتظام سير امتحانات اليوم السابع لطلبة وطالبات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023 - 2024، في مواد ( علوم هندسية - مواد تجارية – أمراض نبات – مزارع) حيث تقدم لأداء الامتحانات 50350 طالبا وطالبة حضر منهم 49894 طالبا وطالبة وتغيب منهم 456 طالب وطالبه وذلك على مستوي 204 لجنة امتحانيه بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وكان محافظ الشرقية قد تلقي تقريراً تفصيلياً من غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم عن سير امتحانات اليوم السابع لشهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023/2024حيث تبين أن الغرفة لم تتلقى أي إشارة تليفونية من غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفيد وجود حالات مرضية أو حالات اغماء بين الطلاب أو الملاحظين المشاركين بالعملية الامتحانية أو تلقي أي شكاوي من صعوبة اسئلة الامتحانات.

يذكر أن اجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023/2024 والتي انطلقت يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 وتستمر حتى الخميس الموافق 6 يونيو 2024 بجميع النوعيات ( تجاري – صناعي – زراعي - التعليم والتدريب المزدوج ) يبلغ 60 ألف و 393 طالب وطالبة وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.