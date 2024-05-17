المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابة ميركافا وناقلتي جنود للاحتلال في مخيم جباليا

قالت المقاومة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أنها تمكنت من التسلل خلف خطوط قوات العدو المتوغلة شرق مخيم جباليا واستهدفت دبابة ميركافا يعتليها أحد جنود العدو الإسرائيلي وناقلة جند صهيونية بقذائف "الياسين 105".

كما أعلنت المقاومة، تفجير عين نفق بناقلة جند أخرى بعد وصولها إلى المكان، كما ذكر المركز الفلسطسينى للإعلام.

في سياق متصل، تمكنت المقاومة الفلسطينية في وقت سابق اليوم، من قطع خط إمداد للعدو شرق معسكر جباليا شمال القطاع بعد استهداف ناقلة جند بقذيفة "الياسين 105" وأمطروا مجموعة من جنود العدو بالرصاص برشاش من نوع "BKC" وأوقعوهم بين قتيل وجريح وأجبروا العدو على تغيير خط الإمداد لقواته المتوغلة عدة مرات.

وتمكنت المقاومة، من إصابة قناصًا صهيونيًا في شارع أبو العيش في محور التقدم مخيم جباليا شمال القطاع، وتؤكد إصابته بشكل مباشر.