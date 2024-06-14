إزالة 7 حالات بناء على أراض زراعية بالمنيا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، اليوم الجمعة، بإزالة 7 حالات بناء بدون ترخيص، بأحياء شمال وشرق المدينة وتم التحفظ على خلاطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقام الدكتور سعيد محمد احمد، رئيس مركز ومدينة سمالوط، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القرى والأحياء والادارات الخدمية، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ووجه بضرورة التواجد الميداني لجميع القيادات التنفيذية، للتعامل مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة عيد الأضحى المبارك، والتعامل الفوري وسرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بمركز ومدينة سمالوط.

ووجه رئيس المركز على نواب رئيس المركز ورؤساء القرى والأحياء وجهات الولاية، للمتابعة الدقيقة واليقظة التامة خلال أجازة العيد، للتصدي بكل حزم تجاه القيام بأية أعمال بناء جديدة، بالمخالفة للقانون والإزالة الفورية في المهد، والمرور اليومي طوال أيام عيد الأضحي لرصد أية حالات للتعدي على الأراضي الزراعية، بالتوبير أو البناء وإزالة المخالفات فور وقوعها واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، بالاستعداد التام والجيد لكافة المراكز والمدن لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والتأكد من اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى المبارك بالقطاعات الخدمية والحيوية والتيسير على المواطنين، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة وضمان أمن وسلامة المواطنين خلال الإجازة.

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