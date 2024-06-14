فحص ٦٩٤ مواطنا في قافلة متكاملة بجامعة المنوفية

تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية وفي إطار مشاركة الجامعة المنوفية في إحتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ١١٨ نطم قطاع خدمة المجتمع قافلة طبية متكاملة قامت بالكشف الطبي علي عدد كبير من المواطنين والعمال وعقد ندوات توعوية ، بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ومحمد موسى نائب المحافظ والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حيث تمت فعاليات القافلة بالمطعم المركزى بالجامعة.

أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة علي حرص الجامعة علي دعم أواصر التعاون المشترك بين الجامعة والمحافظة للنهوض بالمحافظة والخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات، وذلك فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة لجميع المحافظات مشيراً إلى أن قوافل الجامعة تسعي إلي تقديم الرعاية الصحية لمواطني المحافظة بالمجان، مضيفا أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الصحي والتوعوي للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

كما قدم رئيس الجامعة التهنئة لمحافظ المنوفية واهالي المحافظة بالعيد القومى للمحافظة متمنيا للمحافظة مزيد من الرقي والتقدم .

ومن جانبه أشار الدكتور صبحي شرف أن القافلة جاءت بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى موضحا أن القافلة قامت بفحص ٦٩٤ مواطن وضمت القافلة ضمت عيادات "امراض الباطنة، وطب الآسرة، والأطفال، و الرمد، والأنف والأذن والحنجرة"، بالإضافة إلي مبادرات توعوية عن "خطورة الكبد الدهني وأعراضه وكيفية الوقاية منه.

كما تم خلال القافلة الكشف علي عدد كبير من الحالات من بينهم ( ٨١ )حالة في تخصص الباطنة، و( ٩٢) في تخصص الرمد، و(٢٣ )حالة في تخصص طب الاسرة، ١١٨ حالة في تخصص انف واذن و (٤٨) في الكشف عن فيرس B (٣٣٢)في تخصص الصحة العامة و النفسية وذلك بإجمالي(٦٩٤) حالة ، وتم صرف العلاج لهم مجاناً وتحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات العامة،. هذا بالإضافة إلي إقامة ندوة توعوية حول " تحسين الصحة النفسية والحد من ظاهرة الانتحار".

شارك في أعمال القافلة عدد كبير من الأطباء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة في مختلف التخصصات، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد النعمانى عميد كلية الطب، والدكتور هيثم ميمون عميد كلية الصيدلة، والدكتور امال شحاتة عميد كلية التمريض والدكتور أسامة حجازي عميد معهد الكبد والدكتورة رانيا عزمي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور فريد وجدي وكيل كلية العلوم الصحية التطبيقية والمشرف العام على القوافل، وحمدي عبدالرحمن مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع، وحسام ابوالنجا مدير إدارة القوافل بالجامعة.