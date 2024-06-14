محافظ المنوفية يشدد على الاستعداد التام لاستقبال عيد الأضحى المبارك

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى القطاعات والمرافق الحيوية بالمحافظة في إطار استقبال عيد الأضحى المبارك، تم التأكيد على استمرار تفعيل عمل غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة والربط المباشر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بهدف رصد أي معوقات في الخدمات أو طوارئ محتملة وتوفير الحلول المناسبة تيسيرًا على المواطنين.

توجيهات المحافظ لمديرية الطب البيطري

وجّه المحافظ مديرية الطب البيطري بفتح جميع المجازر بالمجان أمام المواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي طوال أيام العيد، مع التشديد على منع الذبح بالطرق والشوارع لضمان سلامة وجودة لحوم الأضاحي والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

كما تم تكثيف الحملات الدورية على المجازر لضمان صلاحيتها لأعمال الذبح، وتكثيف حملات النظافة العامة ورفع كفاءة الإنارة والصيانة وإزالة تراكمات القمامة.

تكثيف الرقابة على الأراضي الزراعية والأسواق

كلّف المحافظ الوحدات المحلية والزراعة بتكثيف المرور الميداني لمنع التعديات على الرقعة الزراعية ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية ومخالفات البناء، مع التعامل بحزم وقوة مع المخالفين.

كما شدد على تكثيف الحملات التموينية للوقوف على مدى الالتزام بخطة عمل المخابز وضمان جودة إنتاج الخبز وتوزيع حصص المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز لسد احتياجات المواطنين.

الاستعدادات الصحية والبيئية

شدد المحافظ على رفع حالة التأهب القصوى بالمستشفيات وتنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض وتوافر المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى استمرار أعمال التطهير لشبكة الصرف الصحي لضمان توافر المياه وعدم انقطاعها، والتأكد من انتظام سير العمل والتعامل مع أي طوارئ فور حدوثها.

توجيهات لاستقبال شعائر عيد الأضحى

وجه المحافظ مديرية الأوقاف بالالتزام بتعليمات وزارة الأوقاف وتوفير المساحات الكافية لأداء صلاة العيد، كما دعا رؤساء الوحدات المحلية للتنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والرئيسية لضمان الانضباط المروري والسيولة المرورية لحركة السيارات.