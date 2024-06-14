نادي جامعة حلوان يستضيف دورة المدربين للبومزا وبطولة البنك الأهلي للبراعم

استقبلت الصالة المغطاة بنادى جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس مجلس الإدارة وإشراف الدكتور أحمد فاروق المدير التنفيذي، ختام الجانب العملي للنسخة الثالثة لدورة مدربي البومزا لقطاع القاهرة بمشاركة 160 مدربًا ومدربة من قطاعي القاهرة والجيزة.

وأقيمت الدورة تحت رعاية المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، وبمتابعة المحاسب مجدي طايل عضو مجلس الإدارة والمشرف العام لقطاع البومزا بالاتحاد.

وستستأنف في الفترة القادمة فعاليات دورة مدربي قطاع وسط الدلتا.

وعلى صعيد آخر، استضافت الصالة المغطاة بنادي جامعة حلوان بطولة البنك الأهلي للبراعم تحت سن 8-9 سنوات للتايكوندو.