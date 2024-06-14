"الدفع بقوات التدخل السريع".. الداخلية تستعد لتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك

رفعت كل قطاعات وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، درجة الاستعداد القصوى والبدء فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بأشكالها وصورها كافة، وتحقيق الإنضباطية وتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.



قوات التدخل السريع

وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والإرتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكل المحاور والمنشآت المهمة والحيوية، فضلاً عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية، وتكثيف الخدمات المرورية على كل المحاور والطرق السريعة ونشر سيارات الإغاثة لمواجهة أية أعطال للحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادى الطرق.

توفير مناخ آمن

كما وجه مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بالمحافظات كافة، بتكثيف المرورات على الخدمات الأمنية، والتأكيد على ضرورة التحلى باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.



وأكدت وزارة الداخلية، مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنين بأجواء عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والإستقرار .

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية برفع درجة الإستعداد القصوى تنفيذاً للخطط الأمنية التى إعتمدتها وزارة الداخلية لتأمين إحتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.