"مياه سوهاج" تكثف حملاتها التوعوية للمواطنين ومحلات الجزارة استعدادا لعيد الأضحى

كثفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج من خلال إدارات "التوعية واستطلاع الرأى والمشاركة المجتمعية" حملاتها التوعوية للمواطنين بمختلف شرائحهم وأعمارهم استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك وذلك في إطار خطة الشركة لرفع حالة الاستعدادات القصوى لاستقبال عيد الأضحي المبارك وتنفيذاً لتوجه الدولة لترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحى.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أن الحملات التوعوية شملت جميع مناطق وأحياء محافظة سوهاج، وتم تنظيم العديد من حملات التوعية والندوات التثقيفية لأصحاب محال الجزارة والمارة بالأسواق ضمن برنامج توعوي مكثف لتوعية المواطنين بعدم الإسراف في المياه وترشيد استهلاكها وكيفية التخلص الآمن من مخلفات الأضاحي وتعزيز المسؤولية تجاه كل نقطة مياه.

ولفت رئيس شركة سوهاج الى أهمية تكثيف حملات التوعية المختلفة قبيل عيد الأضحى المبارك تزامنا مع زيادة استهلاك المياه الذي يواكب عمليات ذبح الأضاحي موضحاً أن الخط الساخن 125 يعمل على مدار الساعة لتلقي استفسارات المواطنين وشكاواهم المختلفة وهناك فرق الصيانة الفنية الجاهزة لسرعة التدخل ومواجهة أي أعطال بالمحطات أو أعمال طارئة أو أزمات قد تحدث.

واوضحت اسماء سهيل مدير ادارة التنوعية والتثقيف ان الحملات تضمنت نشر إرشادات للطرق السليمة والآمنة لجمع مخلفات الأضاحى والتخلص منها وإلقائها في الأماكن المخصصة وعدم إلقائها فى بالوعات الصرف الصحى لتنبيه المواطنين وأصحاب المحال التجارية بضرورة التعامل بشكل صحيح مع مخلفات الأضاحى.

كما استهدفت الحملات التوعوية استهدفت مختلف المناطق والفئات والاعمار المختلفة لغرس المفاهيم الصحيحة والإيجابية في ثقافتهم والتوعية بالحفاظ على المياه بجانب عقد لقاءات وندوات بالجمعيات الأهلية بالمحافظة وإجراء استطلاعات رأى للمواطنين للتعرف على مدى رضائهم عن الخدمات التى تقدمها الشركة.