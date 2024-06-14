روسيا: الاتفاق الأمني الأمريكي الأوكراني مجرد حبر على ورق

الجمعة 14/يونيو/2024 - 01:06 م

قللت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الجمعة من أهمية الاتفاق الأمني "الأمريكي-الأوكراني" الذي أُعلن عنه أثناء قمة مجموعة السبع، واصفةً إياه بأنه مجرد حبر على ورق.

ووفقًا لوكالات إخبارية روسية، أكدت زاخاروفا أن هذه الاتفاقيات لا تحمل أي قيمة قانونية، كما أفادت وكالة "فرانس برس".

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتفاقية أمنية ثنائية مدتها 10 سنوات تهدف إلى تعزيز الدفاع الأوكراني.

الاتفاق، الذي تم توقيعه على هامش قمة مجموعة السبع في إيطاليا، يعتبر خطوة نحو انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، وفقًا لنص الاتفاق.

زيلينسكي يسعى منذ فترة طويلة للانضمام إلى الناتو، لكن الحلفاء لم يتخذوا هذه الخطوة بعد.

حلف الناتو يعتبر أي هجوم على أحد أعضائه الـ 32 هجومًا على الجميع بموجب المادة الخامسة.

الاتفاق يؤكد دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، في ظل تجدد التقدم الروسي على الجبهة الشرقية لأوكرانيا.