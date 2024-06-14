فحص 694 مواطنا في قافلة متكاملة بجامعة المنوفية

نظمت جامعة المنوفية قافلة طبية متكاملة بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ118، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد، رئيس الجامعة، وبحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، ونائبه محمد موسى، والدكتور صبحي شرف، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أقيمت فعاليات القافلة في المطعم المركزي بالجامعة، حيث تم الكشف الطبي على 694 مواطناً وعقد ندوات توعوية.

وأكد الدكتور القاصد حرص الجامعة على دعم التعاون المشترك مع المحافظة لتقديم خدمات متنوعة للمواطنين، ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن القوافل الطبية تسعى لتقديم الرعاية الصحية المجانية للمواطنين، مشيداً باهتمام الدولة بالقطاع الصحي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما قدم القاصد التهنئة لمحافظ المنوفية وأهالي المحافظة بعيدها القومي، متمنياً لهم مزيداً من التقدم والرقي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور صبحي شرف أن القافلة جاءت بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري، وشملت عيادات في تخصصات الباطنة، وطب الأسرة، والأطفال، والرمد، والأنف والأذن والحنجرة، بالإضافة إلى مبادرات توعوية حول خطورة الكبد الدهني وكيفية الوقاية منه.

خلال القافلة، تم الكشف على 81 حالة في تخصص الباطنة، و92 حالة في تخصص الرمد، و23 حالة في طب الأسرة، و118 حالة في الأنف والأذن، و48 حالة للكشف عن فيروس B، و332 حالة في تخصص الصحة العامة والنفسية، وتم صرف العلاج مجاناً وتحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات العامة، كما تم تنظيم ندوة توعوية حول تحسين الصحة النفسية والحد من ظاهرة الانتحار.

شارك في أعمال القافلة عدد كبير من الأطباء وأعضاء هيئة التدريس من مختلف التخصصات تحت إشراف الدكتور محمد النعماني، عميد كلية الطب، والدكتور هيثم ميمون، عميد كلية الصيدلة، والدكتور آمال شحاتة، عميدة كلية التمريض، والدكتور أسامة حجازي، عميد معهد الكبد، والدكتورة رانيا عزمي، وكيلة كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور فريد وجدي، وكيل كلية العلوم الصحية التطبيقية والمشرف العام على القوافل، وحمدي عبد الرحمن، مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع، وحسام أبو النجا، مدير إدارة القوافل بالجامعة.