هيكل حجري يشبه المتاهة يهدد أكبر المشروعات السياحية باليونان

كشف علماء الآثار باليونان عن وجود هيكل حجري كبير فريد ومثير للاهتمام، يشبه المتاهة يرجع عمره 4000 عام على قمة تل في جزيرة كريت، يهدد بتعطيل مشروع مطار كبير في الجزيرة السياحية، وفقا لما نشرته مجلة إندبندنت، ويوصف الهيكل بأنه اكتشاف فريد ومثير للاهتمام من الحضارة المينوية في جزيرة كريت، المشهورة بقصورها الفخمة ونظام كتابتها الغامض.

وكشف عن أنقاض الهيكل الذي تبلغ مساحته 1800 متر مربع (19000 قدم مربع)، والذي يشبه عجلة سيارة ضخمة من الأعلى، وتم تخصيص الموقع لإقامة محطة رادار لخدمة مطار جديد قيد الإنشاء بالقرب من مدينة كاستيلي، والذي من المقرر افتتاحه في عام 2027، ومن المتوقع أن يحل محل ثاني أكبر مطار في اليونان في هيراكليون، وهو مصمم لاستقبال ما يصل إلى 18 مليون مسافر سنويا.

ولا يعرف علماء الآثار بعد الغرض من الهيكل، وما يزال الموقع قيد التنقيب وليس له أوجه تشابه دقيقة مع المباني الأثرية القديمة الأخرى في الموقع، لذا في الوقت الحالي يتوقع الخبراء أنه ربما كان يستخدم في طقوس أو وظيفة دينية.

ويتكون الهيكل من ثماني حلقات حجرية متراكبة، تتقاطع فيها جدران صغيرة يصل ارتفاعها إلى 1.7 متر (5.6 قدم)، لتشكل غرفا وهو يشبه المتاهة تقريبا وربما كان له سقف مخروطي.

وتعهدت وزيرة الثقافة وعالمة الآثار، لينا ميندوني، بالحفاظ على الاكتشاف بينما سيتم البحث عن موقع مختلف محطة الرادار.

وقالت: نحن جميعا ندرك قيمة وأهمية التراث الثقافي، وكذلك إمكانات النمو لمشروع المطار الجديد، من الممكن المضي قدما في إنشاء المطار مع منح الآثار الحماية التي تستحقها.

وقالت الوزارة، إن الهيكل كان يستخدم بشكل رئيسي في الفترة ما بين 2000 و1700 قبل الميلاد، وتم تأسيسه في الوقت الذي تم فيه بناء القصور الأولى في جزيرة كريت بما في ذلك في كنوسوس وفيستوس.

ولأن الأعمال الأثرية في الهيكل القديم ما تزال جارية، فإن العلماء لا يعرفون حتى الآن شكله أو ارتفاعه بدقة.

ومن المقرر إجراء بحث إضافي، بالتعاون مع وزارة الداخلية اليونانية وهيئة الطيران المدني اليونانية، لمعرفة بالضبط الغرض من استخدام الهيكل الغامض وحمايته للدراسة المستقبلية.