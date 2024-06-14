جامعة المنيا: رفع الحد الأقصى لبطاقات العلاج الحاد.. وتخفيض نسبة التحمل

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، عن اقرار مجلس إدارة وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة المنيا، عن آليات جديدة لصالح خدمة جميع أعضاء وحدة العلاج، حيث تضمنت تلك الخدمات، رفع الحد الأقصى لبطاقات العلاج الحاد بنسبة ٣٣.٣٣٪ خلال العام، مع تخفيض تحمل الأعضاء من ٣٠٪ إلى ٢٠٪ في الروشتة الواحدة، وتضمن القرار الآخر لخدمة الأعضاء كذلك، تخفيض نسبة التحمل في الروشتة الواحدة بواقع ٥٠٪ على بطاقات العلاج المزمن.

جاء ذلك خلال ترأس رئيس الجامعة، لاجتماع مجلس إدارة وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والعاملين بالجامعة، بحضور الدكتور عبد الفتاح صالح مدير الوحدة، وعمداء كليات الطب، والصيدلة، وطب الأسنان، والتمريض، وأمين عام الحامعة، والأمين المساعد للشئون المالية أعضاء الوحدة؛ لمُناقشة الارتقاء بالمنظومة العلاجية، وتحسين الخدمات الصحية، والدعم الطبي المُقدم لأعضاء الوحدة.

أكد الدكتور عصام فرحات، على حرص الجامعة في تأدية دورها الخدمي تجاه منسوبيها، واستمرار وحدة العلاج في تقديم خدماتها لجميع أعضائها؛ لتخفيف الأعباء عليهم، وتعزيزًا لتقديم العديد من التيسيرات العلاجية لهم، وتوفير الرعاية الصحية.