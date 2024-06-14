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الجمعة 14 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سماع دوي انفجار قرب كييف في هجوم صاروخي روسي

كييف
كييف
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قال شهود عيان، إن صوت انفجار دوّى في أنحاء منطقة خارج العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الجمعة، بعد انطلاق صفارات إنذار، وتحذيرات من الجيش من هجوم صاروخي روسي محتمل.

وأوضح رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو: «قوات الدفاع الجوي تعمل في منطقة كييف، ابقوا في ملاجئكم، خطر الصواريخ مستمر».

ولم يتضح ما إذا كان الانفجار يشير إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت هدفا، ونقلت هيئة البث العامة الأوكرانية «ساسبيلن» عن سكان، قولهم إنهم سمعوا دوي انفجارات في منطقة خميلنيتسكي غرب كييف.

وبعد انطلاق صفارات الإنذار، قالت القوات الجوية الأوكرانية إن صواريخ بعيدة المدى أطلقت على منطقة خميلنيتسكي، وطلبت من سكان كييف الاحتماء.

وأعلن الجيش الأوكراني بعد ذلك انتهاء حالة التأهب للغارات الجوية.

شهود عيان منطقة الأوكرانية كييف