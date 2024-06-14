بالتزامن مع يوم الأسرة.. محافظ أسوان يوجه لتسخير الإمكانيات للمتقدمين لمسابقة الأب القدوة

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المسئولين بمديرية التضامن الاجتماعي بتسخير كل الإمكانيات أمام المتقدمين للمشاركة في مبادرة "الأب القدوة لعام 2024" التي أطلقتها الوزارة.

جاء ذلك في إطار الاهتمام المتواصل بالأسرة المصرية، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع شهر التربية الإيجابية ويوم الأسرة .

محافظ أسوان يؤكد على أهمية دور الأب

وقال اللواء أشرف عطية: إن كان فى أمهاتنا الحنان ففى آبائنا الأمان ودفء الأسرة وبر النجاة، مؤكداً على أهمية دور الأب كعمود الأساس للأسرة، ومصدر الحماية والأمان والاستقرار للأم والأطفال، ومصدر القواعد الثابتة فيها، والمسئول عن التأكد من الالتزام بها وتنفيذها ، مما يساهم في إنشاء جيل واعٍ ملتزم بالمبادئ والأخلاق الحسنة وقادر على تحمل المسئولية لمواصلة ملحمة البناء والتعمير والتنمية داخل الجمهورية الجديدة .

من جانبه، أوضح محمد يوسف، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، أنه تم فتح باب المسابقة والذي يستمر حتى يوم الخميس 27 يونيو الجاري بمقر المديرية، وفقاً للشروط والمعايير والضوابط المنظمة، لاختيار النماذج المتميزة للأب المصري.

وأشار مدير التضامن الاجتماعي إلي أن المسابقة تشمل عدة فئات، منها الأب الطبيعي، والأب الذي لديه ابن من ذوي الإعاقة وله دور في تفوق الابن دراسياً أو رياضياً، بالإضافة إلى فئة الأب لأسرة بديلة الذي يرعى أولاداً غير أبنائه البيولوجيين.

وأوضح محمد يوسف أن طلب الترشح يتضمن استمارة اختيار للأب القدوة، وجميع المستندات الدالة على صحة البيانات المذكورة في الاستمارة، مثل صورة بطاقة الرقم القومي، مؤهل الأب، صور معتمدة من المؤهلات الدراسية للأبناء، صور الرقم القومي للأبناء أو شهادات الميلاد، وصور من شهادة التأهيل للأبناء من ذوي الهمم، وصور من شهادات البطولات التي حصل عليها الأبناء من ذوي الهمم، والشهادات المرضية في حالة مرض الأب. كما يجب تقديم صورتين فوتوغرافيتين حديثتين للأب، والتأكيد على تدوين رقم هاتف محمول للأب أو أحد أفراد الأسرة. سيتم استبعاد الطلبات غير المستوفاة للبيانات والمرفقات المطلوبة.