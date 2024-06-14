نقل مسئولي الكارتة بموقف "ديرمواس" بالمنيا بسبب تعريفة الركوب

عقد الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس بمحافظة المنيا اجتماعاً اليوم الجمعة مع مسؤولي تحصيل رسوم الكارتة، وذلك في حضور ناصر محمد عبد الوارث مدير إدارة المواقف.

وكلف رئيس مدينة ديرمواس مدير إدارة المواقف بتدوير مسئولي التحصيل ونقلهم من أماكنهم إلى أماكن أخرى، كما شدد على أن دور إدارة المواقف ليس تحصيل الرسوم فقط، وإنما يشمل إدارة الموقف ومراقبة السائقين والتأكد من التزامهم بتعريفة الركوب والحمولة المقررتين، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين.

كما كلف رئيس مدينة ديرمواس مدير إدارة المواقف بالمرور الدوري على الكارتة ومواقف سيارات الأجرة بمدينة ديرمواس وكذلك كل قرى المركز، لرصد أي مخالفات وضمان عدم استغلال المواطنين، مشدداً على التواصل المستمر مع إدارة مرور ديرمواس وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً على تكثيف الجهود المبذولة والمرور الدوري لمتابعة مواقف سيارات الأجرة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وفي سياق متصل تفقد رئيس المركز يرافقه مدير إدارة المواقف بالتنسيق مع مرور ديرمواس، كارتة منطقة الشيخ عبد الرحيم غرب ديرمواس وعدد من مواقف سيارات الأجرة بالمدينة لمتابعة تنفيذ تلك التكليفات، ومدى التزام السائقين بتعريفة الركوب والحمولة المقررتين.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف التواجد الميداني والمرور الدوري لمتابعة كافة القطاعات الخدمية وذلك لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وللارتقاء بمنظومة العمل بإدارة المواقف.