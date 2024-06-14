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الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

متحدث قوات أمن الحج: نتحقق من سلامة تصاريح الحجاج بشكل يضمن سلامة التوافد

المتحدث باسم قوات
المتحدث باسم قوات أمن الحج المقدم خالد الكريديس
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أكد المتحدث باسم قوات أمن الحج المقدم خالد الكريديس، بدء طلائع ضيوف الرحمن إلى مشعر منى، لافتا إلى أن مراكز الضبط الأمني تقوم بمهامها فيما يتعلق بسلامة التصاريح. 

وقال الكريديس - في تصريح لقناة (الإخبارية السعودية) اليوم الجمعة - إن مراكز الضبط الأمني تقوم بمهامها على أكمل وجه فيما يتعلق بالتحقق من سلامة التصاريح وأيضا الإشراف بشكل أمني وضمان سلامة توافد ضيوف الرحمن.

وأوضح أن أجهزة الأمن تحمل "أجهزة لوحية مرتبطة بقواعد البيانات" وتسهل عليهم للتحقق من الهويات دون أي تعطيل لانسيابية الحركة، مضيفا أن القوات مستعدة أيضا ليوم التروية في مشعر منى وهناك تعاون مع الهلال الأحمر السعودي ووزارة الصحة والهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين وهيئة النقل.

من جانبه، قال المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني إن هناك 22 ألف كادر بشري مؤهل ومدرب ما بين مهندسين ومراقبين وعمالة مدربة، كما أن هناك 28 مركزا للخدمات الميدانية في منطقة المشاعر المقدس.

وأضاف أن هناك عددا من الفرق الميدانية المكونة من الأخصائيين والأخصائيات البيئين وخريجي المعاهد الصحية للمرور على المطاعم على مدارس الساعة خلال الأيام المقبلة للكشف على عينات الغذاء المعروضة والمتداولة لضمان وصولها إلى الحج بشكل آمن وصحي.
 

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