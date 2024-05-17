تراجع اسعار الحديد بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 17 مايو 2024

شهد أسعار الحديد تراجع اليوم الجمعة 17 مايو 2024 حيث سجل حديد عز تراجعآ جديد في الأسعار بسواق مواد البناء بقيمة بلغت 44.52 جنيهًا، بينما أسعار الحديد لباقي الشركات سجلت استقرارآ اليوم.

وترصد “البوابة نيوز” أسعار مواد البناء وفقآ لأخر تحديث الأسعار لبوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد اليوم الجمعة 17 مايو 2024

شهد اليوم الجمعة 17 مايو 2024 تراجع في أسعار مواد البناء .

حيث سجل حديد عز 42094.12 جنيه للطن، بعد تراجغ بلغ قيمتة 44.52 جنيهًا

بينما سجل حديد السويس 41400 جنيه

كما بلغ حديد المراكبي 38400 جنيه وحديد الجيوشي 38600 جنيه.

سجل مصر بشاي 41100 جنيه و سعر طن الحديد الاستثماري قيمة: 40354.84 جنيه.

كما سجل حديد الجارحي اليوم في مصر عند مستوى 40 ألفا 300 جنيه للطن من المستهلك.

تراجع سعر حديد العلا إلى 38 ألفا 350 جنيها للطن للمستهلك.

كما تراجع سعر حديد المصريين اليوم في مصر نحو 40 ألف جنيه للطن للمستهلك

