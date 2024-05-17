ads
الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

انطلاق فعاليات الملتقي التوظيفي السنوى لكلية الزراعة بجامعة عين شمس

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انطلقت فعاليات الملتقي التوظيفي السنوى لكلية الزراعة جامعة عين شمس ، تحت رعاية  محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وتحت إشراف وحضور ثناء النوبي القائم بأعمال عميد كلية الزراعة وتنسيق المهندس نبيل نصر مدير إدارة التوظيف بالكلية .

وأكدت النوبي، على أهمية الملتقى التوظيفي السنوي للكلية لمساهمته الفعالة في تنمية المهارات المهنية للطلاب والخريجين، وتمكينهم من الحصول علي فرص تدريب ووظائف مناسبة وذلك تماشياً  مع رؤية الجامعة لخدمة الطلاب والخريجين والمساهمة في بناء وتعزيز الروابط بين الشركات والمراكز البحثية والطلاب والخريجين، لتحسين مساراتهم المهنية وتأهيلهم لسوق العمل بشكل احترافي مؤسسي ، مشيدة بمهارة وطلاب الكلية الذين يعدون نواة مستقبل الزراعة في مصر.

وأضافت، أن الملتقى التوظيفي يساهم أيضا في ربط الدراسة الجامعية بسوق العمل، بالإضافة الى دعم دور الجامعة كشريك أساسي في دعم وبناء الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى كونها فرصة ممتازة لكافة الطلاب للتواصل الفعال مع الشركات والتعرف على احتياجات سوق العمل.

يذكر أن الملتقى يقام برعاية العديد من الوزارات والمراكز البحثية والشركات الكبري والاستثمارية ، وعلي هامش الملتقي تم افتتاح معرض للمنتجات لعدد من الشركات ، كما تم إجراء مقابلات للطلاب وعرض الخدمات المتاحة من قبل تلك الشركات .

حضر الإفتتاح محمود حزين القائم بأعمال عميد معهد البحوث الزراعية والبيولوجية ، ممثلا عن المركز القومي للبحوث، نانيس الناقوري مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة،  غادة عبد المنعم نائب رئيس مركز بحوث الصحراء ، بالإضافة لعدد من أعضاء هيئة التدريس وممثلي الشركات والطلاب .

احتياجات سوق العمل البحوث الزراعية المركز القومي للبحوث بحوث الصحراء جامعة عين شمس