انطلاق فعاليات الملتقي التوظيفي السنوى لكلية الزراعة بجامعة عين شمس

انطلقت فعاليات الملتقي التوظيفي السنوى لكلية الزراعة جامعة عين شمس ، تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وتحت إشراف وحضور ثناء النوبي القائم بأعمال عميد كلية الزراعة وتنسيق المهندس نبيل نصر مدير إدارة التوظيف بالكلية .

وأكدت النوبي، على أهمية الملتقى التوظيفي السنوي للكلية لمساهمته الفعالة في تنمية المهارات المهنية للطلاب والخريجين، وتمكينهم من الحصول علي فرص تدريب ووظائف مناسبة وذلك تماشياً مع رؤية الجامعة لخدمة الطلاب والخريجين والمساهمة في بناء وتعزيز الروابط بين الشركات والمراكز البحثية والطلاب والخريجين، لتحسين مساراتهم المهنية وتأهيلهم لسوق العمل بشكل احترافي مؤسسي ، مشيدة بمهارة وطلاب الكلية الذين يعدون نواة مستقبل الزراعة في مصر.

وأضافت، أن الملتقى التوظيفي يساهم أيضا في ربط الدراسة الجامعية بسوق العمل، بالإضافة الى دعم دور الجامعة كشريك أساسي في دعم وبناء الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى كونها فرصة ممتازة لكافة الطلاب للتواصل الفعال مع الشركات والتعرف على احتياجات سوق العمل.

يذكر أن الملتقى يقام برعاية العديد من الوزارات والمراكز البحثية والشركات الكبري والاستثمارية ، وعلي هامش الملتقي تم افتتاح معرض للمنتجات لعدد من الشركات ، كما تم إجراء مقابلات للطلاب وعرض الخدمات المتاحة من قبل تلك الشركات .

حضر الإفتتاح محمود حزين القائم بأعمال عميد معهد البحوث الزراعية والبيولوجية ، ممثلا عن المركز القومي للبحوث، نانيس الناقوري مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، غادة عبد المنعم نائب رئيس مركز بحوث الصحراء ، بالإضافة لعدد من أعضاء هيئة التدريس وممثلي الشركات والطلاب .