ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة ، بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25506 طن تشمل : 7743 طن يوريا صب و 1917 طن اسمنت صب و 550 طن رمل و 300 طن علف بنجر و 14996 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 57103 طن تشمل : 13000 طن قمح و 13980 طن حديد و 15474 طن ذرة و 1045 طن كسب صويا و 350 طن خردة و 10000 طن فول صويا و 1212 طن ابلاكاش و 1652 طن خشب زان و 390 طن زيت طعام .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1402 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 336 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3785 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 40695 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 242661 طنًا .

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 5037 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضي و القليوبية ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6139 حركة .

وأشار اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، إلى نجاح هيئة الميناء في الربط الإليكتروني وتطوير البرامج التفاعلية والتي تربط جميع الجهات والتي تسهل اتخاذ القرارات بصورة أسرع ودقة أكبر ، كما نوه إلى الخطوات التي تتخذها حالياً هيئة ميناء دمياط لقرب بدء تشغيل الخط الملاحي بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي والذى سيعد فرصة كبيرة للمصدرين المصريين لتسويق المنتجات المصرية المطلوبة بصورة كبيرة في السوق الأوروبية .