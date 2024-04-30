محافظة القاهرة تكرم 42 طالبا من حفظة القرآن الكريم

تحت رعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أقامت محافظة القاهرة حفلًا لتكريم ٤٢ طالبًا وطالبة بمراحل التعليم المختلفة الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقة الدينية، وذلك بالتعاون مع مديريتى التربية والتعليم، والأوقاف بديوان عام المحافظة، حيث شمل التكريم توزيع جوائز مالية وشهادات تقدير عليهم.

شهد الحفل اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية نائبًا عن محافظ القاهرة، ود. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والشيخ خالد صلاح الدين مدير مديرية الأوقاف، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم، ود.سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة، وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن القيادة السياسية وكافة مؤسسات الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بترسيخ القيم الدينية وتنمية الوازع الأخلاقي في نفوس أبنائنا وبناتنا ونشر المبادئ الصحيحة للدين الحنيف بعيداً عن التطرف والأفكار المغلوطة، كركيزة أساسية في بناء الأجيال الشابة في الجمهورية الجديدة.

وأضاف محافظ القاهرة أن تزايد أعداد المتقدمين من مختلف الأعمار للمسابقة عامًا بعد عام، يعزز من جهودنا نحو نشر الأخلاق الكريمة بين الأجيال الجديدة بمختلف السبل في ضوء رؤية مصر 2030 ومن ذلك تشجيع روح التنافس الإيجابية بين النشء لحفظ القرآن الكريم لأن فضل القرآن الكريم على معلمه ومتعلمه وحافظه وقارئه في الدنيا والآخرة، كما يتميز حافظ القرآن بالوعي الذاتي والالتزام تجاه حماية مجتمعه ورفعة وطنه.

وقدم محافظ القاهرة التهنئة للفائزين في المسابقة الدينية، وثمن دور أولياء أمورهم الحريصين على تعليم القرآن الكريم لأبنائهم، داعياً الله عز وجل أن يلبسهم تاج الوقار مصداقاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم .

كما قدم محافظ القاهرة الشكر والتقدير للأساتذة والمشايخ والمحفظين والممتحنين، وكافة الهيئات والأفراد المشاركين على جهودهم لإقامة وإنجاح المسابقة الدينية لمحافظة القاهرة، وفي مقدمتهم مديريتى الأوقاف، والتربية والتعليم بالقاهرة والأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي عميد كلية الدعوة الإسلامية.

وتنقسم المسابقة إلى مستويين، مستوى خاص يتم اختيار المشاركين فيه على أساس حفظ القرآن الكريم كاملاً بالتفسير، ومستوى عام تم تصنيفه على مراحل التعليم المختلفة، حيث تتضمن المرحلة الثانوية حفظ 10 أجزاء من القرآن، والمرحلة الإعدادية تشمل حفظ 5 أجزاء من القرآن، أما المرحلة الابتدائية تتضمن حفظ جزأين من القرآن، بالإضافة إلى الأحاديث الأربعين النبوية التي تحض على قيمة العمل والتحلي بالأخلاق الحسنة ودراسة السيرة النبوية ونبذة عن بعض الشخصيات الإسلامية لكل المستويات.

وتقدم للمسابقة ٢٣٦ طالبًا وطالبة تم اختبارهم فى المدرسة الخديوية الثانوية بنين بمعرفة لجنة من أساتذة كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر وموجهي التربية والتعليم.

وقد أسفرت المسابقة عن فوز ٤٢ طالبا وطالبة منهم ٨ طلبة في المستوى الخاص، كما فاز ٩ طلاب على مستوى المرحلة الثانوية، وفاز ١٦ طالبا وطالبة في المرحلة الإعدادية، وفاز ٩ طلاب بالمرحلة الابتدائية.

وشمل الحفل تكريم أعضاء اللجنة المشرفة على المسابقة وعلى رأسهم أ.د محمد عبد الدايم الجندي عميد كلية الدعوة الإسلامية ـ جامعة الأزهر .

كما تم خلال الحفل تكريم عايدة سعيد الأم المثالية على مستوى محافظة القاهرة، و١٠ أمهات مثاليات بالدايون العام والأحياء.

وتم تكريم الجهاز الفني والإدارى ولاعبى فريق حى المحروسة الحاصل على المركز الأول بالدورة بالدورة الرمضانية للأحياء المطورة فى خماسي كرة القدم فى نسختها الثالثة ٢٠٢٤ .

كما تم تكريم عدد من مؤسسات الدولة العاملة فى خدمة المجتمع والتى تتعاون مع محافظة القاهرة فى رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم كصندوق تحيا مصر، ومؤسسة حياة كريمة، وبنك الطعام المصرى، إلى جانب تكريم عدد من مؤسسات المجتمع المدنى كمؤسستى العربى لتنمية المجتمع، والعشري لتنمية المجتمع.