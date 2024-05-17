وزير الدفاع الأمريكي يؤكد ضرورة حماية المدنيين قبل أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أكد لنظيره الإسرائيلي يوآف جالانت ضرورة حماية المدنيين قبل أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين "أوستن" ونظيره الإسرائيلي.

كما أكد وزير الدفاع الأمريكي أثناء حديثه مع نظيره الإسرائيلي على ضرورة ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين قبل أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.

وأضاف "البنتاجون"، أن أوستن ونظيره الإسرائيلي بحثا الحاجة لزيادة المساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح.

ويستمر العدوان الإسرائيلي في استهداف المدنيين الفلسطينيين في كل أنحاء قطاع غزة، مستخدمين جميع آلات الحرب، واليوم، استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون جراء غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة "الجاعوني" التي تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما شن طيران الاحتلال سلسلة غارات على أنحاء متفرقة شمال ووسط وجنوب القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي مكثف على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ولم تنتهي حتى الآن معاناة الفلسطينيين، ففي كل أسرة شهيد أو جريح أو أسير أو مفقود ، حتى ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ السادس من أكتوبر الماضي إلى 35272 شهيدا، وبلغ عدد الإصابات 79205 مصابا، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت أنقاض المباني المنهارة.