بالصور.. انطلاق المعرض السنوي لطلاب التعليم الفني بالقاهرة

انطلق منذ قليل، المعرض السنوى وورش عمل طلاب مدارس التعليم الفنى بالقاهرة تحت عنوان "أبدع واصنع" بمشاركة 38 مدرسة فنية.

ويعرض طلاب المدارس الفنية بالقاهرة، أعمالهم من مختلف التخصصات، بحضور ممثلو المدارس وقيادات التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، ومديرية تعليم القاهرة، كما يشهد المعرض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

المعرض يقام بمدرسة تكنولوجيا الصيانة الفنية المتقدمة، وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رشحت ذات المدرسة، في عام 2019 لتكون مقرًا لورشة لوبان.

وقرر الجانب الصيني آنذاك إنشاء مقرين لـ"ورشة لوبان" في مصر، احدهما في المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر، والآخر في جامعة عين شمس، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقرر فيها الجانب الصينى إنشاء مقرين لورشة لوبان في دولة واحدة.

يشار إلى أن تسمية "ورش لوبان" ترجع إلى اسم المخترع الصيني "لوبان" الذي عاش قبل 2500 عام، حيث يعتبر لوبان أبو العمارة الصينية لاشتهاره باختراع العديد من العدد والآلات اللازمة لبناء المنازل والمنشآت وتصنيع الأخشاب، وأصبح يمثل نموذجًا يحتذى به للعمالة الفنية والمهنية في الصين.