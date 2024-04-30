الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.. اليوم

يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية، اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش قبل السفر إلى الإسكندرية ودخول معسكر مغلق بأحد فنادقها للمبيت بها، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد عودته للدوري عقب الانتهاء من مباراتي نصف نهائي البطولة الإفريقية وحجز بطاقة الصعود إلى المباراة النهائية.

ويختار مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قائمة الفريق المسافرة إلى الإسكندرية عقب نهاية مران اليوم، وموقف اللاعبين العائدين من الإصابة، مثل محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأليو ديانج من الانضمام إلى قائمة مباراة الغد أو استمرار استبعادهم ومنحهم وقت كاف قبل العودة للمشاركة في المباريات الرسمية.

ويواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي فى السابعة مساء غد الأربعاء بإستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري.

وخسر الأهلي من الزمالك بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالمسابقة فيما تعادل الدراويش مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويمتلك الأهلي 21 نقطة يحتل بها المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 11 مباراة حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مرتين أمام البنك الأهلي والزمالك وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 13.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة بعدما خاض 19 مباراة حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 22.