الرئيس الأمريكي: ما يحدث في غزة ليس إبادة جماعية

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن الهجوم الذي تشنه إسرائيل في قطاع غزة ليس إبادة جماعية، مؤكدًا رفضه لاتهامات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إزاء إسرائيل، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال بايدن في كلمة ألقاها بالبيت الأبيض تعليقًا على مقتل المدنيين في قطاع غزة، إن "ما يحصل ليس إبادة جماعية، نحن نرفض ذلك"، في إشارة إلى قضية مرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، أرفع هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، تتّهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حربها في غزة.

وجدد بايدن إدانته لطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وهي هيئة قضائية منفصلة، إصدار مذكّرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، علمًا بأن المدعي العام نفسه طلب بالتزامن إصدار مذكّرات توقيف بحق ثلاثة من قادة حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".