التصريح بدفن جثمان طفل صدمته سيارة نقل بكرداسة

أجرى رجال التحقيق بالجيزة، التحقيقات حول مصرع طفل دهسا أثر اصطدامه بسيارة نقل بكرداسة، وصرحت بدفن جثمان الطفل المتوفي بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب وفاته، وأمرت بالتحفظ على السائق المتسبب في الحادث وإجراء الكشف الطبي عليه لمعرفة ما إذا كان متعاطي للمخدرات من عدمه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

تلقي المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث دهس ووجود متوفي بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل بطفل 5 سنوات مما تسبب في مصرعه جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببة في الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات