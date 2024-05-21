ads
الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التصريح بدفن جثمان طفل صدمته سيارة نقل بكرداسة

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أجرى رجال التحقيق بالجيزة، التحقيقات حول مصرع طفل دهسا أثر اصطدامه بسيارة نقل بكرداسة، وصرحت بدفن  جثمان الطفل المتوفي بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب وفاته، وأمرت بالتحفظ على السائق المتسبب في الحادث وإجراء الكشف الطبي عليه لمعرفة ما إذا كان متعاطي للمخدرات من عدمه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.
تلقي المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث دهس ووجود متوفي بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل بطفل 5 سنوات مما تسبب في مصرعه جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببة في الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات

التصريح بدفن جثة طفل صدمته سيارة نقل