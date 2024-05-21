منتخب مصر يكتسح بوروندى ويتأهل لدور الثمانية بالبطولة الأفريقية للساق الواحدة

حقق منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة فوزًا كبيرًا بنتيجة (10-2) على نظيره منتخب بورندي

في المباراة الثانية للفراعنة في بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 وحتى27 مايو الجاري على ملاعب القطامية ببتروسبورت.



فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة لاعب منتخب مصر عبدالله مصطفى، وكان منتخب مصر قد تعادل سلبيًا امام منتخب نيجيريا في افتتاح مشوار المنتخبين بالبطولة.

وبذلك ضمن منتخب الفراعنة التأهل لدور الثمانية بعدما جمع منتخبنا 4 نقاط من الفوز على بورندي والتعادل أمام نيجيريا سلبيًا.

وحقق المنتخب المغربي فوزًا كبيرًا على نظيره الأوغندي بتسعة أهداف نظيفة خلال اللقاء الذي جمع بينهما في افتتاحية منافسات اليوم الثاني وفاز منتخب غانا على الجزائر بخماسية نظيفة.

كما فاز منتخب تنزانيا بهدفين دون رد على نظيره منتخب سيراليون، وحقق منتخب جامبيا فوزًا مهمًا على منتخب كينيا بنتيجة (3-2).

وتشهد البطولة مشاركة 13 دولة على النحو التالي :

جامبيا، سنغال، سيراليون، الجزائر، كينيا، المغرب، بوروندي، غانا، أوغندا، أنجولا، نيجيريا، تنزانيا، ليبيريا بالإضافة إلى مصر مستضيفة البطولة.

يذكر أن المنتخبات المشاركة في البطولة مقسمة إلى 4 مجموعات، يصعد من كل مجموعة، الأول والثاني، وتضم المجموعة الأولى مصر ونيجيريا وبورندي، وتضم المجموعة الثانية ليبيريا والمغرب واوغندا، والمجموعة الثالثة غانا، كينيا، جامبيا، الجزائر، وعلى مستوى المجموعة الرابعة أنجولا، تنزانيا، وسيراليون، ويتكون المنتخب الوطني من 15 لاعبا وهم:

في حراسة المرمى: محمود حنفي، محمود صابر، إسلام مجاهد.

خط الدفاع: مصطفي محمود، إبراهيم أحمد، إبراهيم علي، أحمد محمد.

خط الوسط:محمود عبد العظيم، إسلام محمد فايز، محمد احمد حسن.

الهجوم: حسني مبارك، عبد الله مصطفي، زاهر محمد زاهر، عيد سعيد، اشرف إسماعيل إبراهيم.

وتتكون تشكيل لجان البطولة برئاسة الدكتور شريف أبو العينين مديرًا للبطولة، وإسلام عبدالعزيز رئيسًا للجنة المتطوعين، ونرمين حجاج رئيسًا للجنة الإقامة والانتقالات، وانجي محمد رئيسًا للجنة الإعلامية، والدكتور سامح السيد رئيسًا للجنة الطبية، ودكتورة منار علي رئيسًا للجنة تكنولوجيا المعلومات.

وتقام البطولة تحت إشراف اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي، ومحمد عادل حسنى رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة وسارة سمير نائب رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة وخالد عبد الحفيظ عضو لجنة كرة القدم للساق الواحدة.